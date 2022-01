Rainha de bateria, Sabrina Sato exibe corpão com look recortado em ensaio da Vila Isabel para o Carnaval

Apresentadora Sabrina Sato marca presença em ensaio na quadra da escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel para o Carnaval 2022

Publicado em 28/01/2022

A apresentadora Sabrina Sato (41) marcou presença em ensaio para o Carnaval 2022!

A gata, que é rainha de bateria da escola de samba Unidos da Vila Isabel, arrasou na quadra da agremiação no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 27.

Mostrando seu samba no pé, a musa deixou em evidência seu corpaço escultural ao optar por um look de top e saia azul. Com o conjuntinho recortado e esbanjando simpatia, a artista posou para fotos com fãs que estiveram presentes no local.

Em seu feed no Instagram, Sabrina Sato exibiu o visual escolhido para a noite de samba.

"Nossa Vila Isabel brilha mais do que o Sol", disse ela ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da japa, incluindo Viviane Araujo (46), considerada a rainha das rainhas do Carnaval. "Coisa linda", elogiou a atriz. "Ela sempre entrega tudooo", destacou um admirador. "Divaaaa", babou outra. "Ninguém entende essa beleza e essa energia. Única", se derreteu mais um.

Sabrina e Duda Nagle (38) aproveitaram a viagem para o Rio de Janeiro para mostrar um dos pontos turísticos da cidade para a filha, Zoe (3), a Pedra Bonita.

Confira as fotos de Sabrina Sato no ensaio da Vila Isabel:

