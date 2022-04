Rainha de bateria, Paolla Oliveira celebra primeiro título da Grande Rio: ''Laroyê, Exu!''

Atriz Paolla Oliveira comemorou vitória da Grande Rio no Carnaval 2022 e surgiu com o namorado, Diogo Nogueira, na quadra da escola

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 09h45

A atriz Paolla Oliveira (40) brilhou à frente da bateria da Grande Rio, a grande campeã do Rio de Janeiro no Carnaval 2022!

Após disputar nota por nota com a Beija-Flor, a escola de Duque de Caxias levou seu primeiro título do Carnaval carioca com o enredo Fala, Majeté! Sete chaves de Exu.

A gata deu o nome e arrasou na Marquês de Sapucaí de Pombagira, representação feminina de Exu, já na madrugada de domingo, 24. A agremiação homenageou o Orixá Exu, em luta contra a intolerância religiosa e desmistificando a imagem de uma das entidades mais cultuadas nas religiões de matriz africana.

Comemorando o título, Paolla surgiu com o namorado, Diogo Nogueira (41), na quadra da escola de samba, em Duque de Caxias, após gravações. Ovacionados durante a festa, o casal trocou beijos, e a atriz posou segurando o troféu, acompanhada do presidente de honra Jayder Soares.

Em seu feed no Instagram, a musa compartilhou série de registros do desfile da agremiação e comemorou a conquista.

"Laroyê, Exu!!! Viva, @granderio. Que felicidade fazer parte desse momento! Campeã do Carnaval 2022", escreveu Paolla Oliveira.

Os ex-BBBs Gil do Vigor (31), Bianca Andrade (27) e Camilla de Lucas (27) também arrasaram no desfile da Grande Rio.

Paolla Oliveira faz homenagem para Diogo Nogueira

Diogo Nogueira completou mais um ano de vida na terça-feira, 26, e recebeu uma homenagem especial da amada, Paolla Oliveira, na web! "Moço bonito, FELIZ ANIVERSÁRIO. Nesses dias de tantas comemorações, celebrar a sua vida é uma alegria. A vida é uma arte!", escreveu ela.

"Que todo dia você aprenda a dançar essa arte, cantar novas poesias, se permitir encantar com o desconhecido. Sou muito feliz e grata por esse encontro! Feliz vida. Te amo", declarou ainda.

Confira os registros de Paolla Oliveira na comemoração do título da Grande Rio:

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews