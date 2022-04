Rainha de Bateria em escolas de samba de São Paulo e no Rio, Sabrina Sato desfila nos dois carnavais

HAJA DISPOSIÇÃO E SAMBA NO PÉ!

A Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel desfilou nos carnavais do Rio e de São Paulo na mesma noite

Publicado em 24/04/2022

O segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro e em São Paulo neste último sábado, 23, foi corrido para Sabrina Sato (41).

A nova apresentadora do programa Saia Justa é Rainha de Bateria na escola Gaviões da Fiel em São Paulo, e também desfila no Rio como Rainha da Vila Isabel.

Primeiro, a mãe de Zoe (3) cruzou do sambódromo do Anhembi mostrando muito samba no pé durante o desfile da Gaviões, que ocorreu por volta da 0:30h.

A fantasia da noiva de Duda Nagle (38) era composta por um body dourado com plumas pretas e brancas, remetendo ao gavião.

Depois disso, Sabrina pegou um jatinho e foi direto para o Rio de Janeiro desfilar como Rainha de bateria pela Unidos da Vila Isabel.

Com um look cheio de plumas azuis e apenas cobrindo o necessário, a apresentadora se emocionou muito ao cruzar a Marquês de Sapucaí.

Confira aqui Sabrina Sato nos desfiles de São Paulo e do Rio!

A primeira parada da maratona de Sabrina Sato foi o Carnaval de São Paulo

- Foto: Paulo Troya

Sabrina é Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel e vestiu um look que remete

à escola de samba paulista - Foto: Paulo Troya

Após passar por São Paulo, Sabrina chegou no Rio para desfilar na Sapucaí

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

A Rainha de Bateria da Vila Isabel mostrou samba no pé ao cruzar a avenida

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

Sabrina Sato usou um look azul para desfilar pela Vila Isabel

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

Sabrina Sato pegou um jatinho direto de São Paulo para chegar a tempo de

desfilar na Sapucaí - Foto: Beatriz Damy / AgNews

