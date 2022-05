Quitéria Chagas é confirmada como rainha de bateria da Império Serrano em 2023

O perfil oficial da escola de samba confirmou que Quitéria Chagas seguirá no posto de rainha de bateria no Carnaval de 2023

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 15h03

Quitéria Chagas(41) está confirmada no Carnaval 2023.

Nesta sexta-feira, 20, o perfil oficial no Instagram da escola Império Serrano, do Rio de Janeiro, confirmou que a atriz e bailarina seguirá no posto de rainha de bateria.

"Quitéria Chagas segue como rainha da escola para o próximo carnaval! Com veias imperianas, ela vai abrilhantar novamente o desfile do Reizinho de Madureira na Marquês de Sapucaí!", diz a publicação da escola.

Em 2020, Quitéria havia entregado o cargo de rainha de bateria. Na ocasião, ela deu uma entrevista para o F5 e falou sobre sua decisão. "Completo vinte anos de Carnaval no ano que vem, e quarenta anos de idade. Eu acho que é um excelente momento para encerrar. A gente tem que saber sair, saber renovar esse ciclo", afirmou ela.

Mas a bailarina não ficou tanto tempo longe da Marquês de Sapucaí e em 2022 a escola anunciou a sua volta a avenida.

Vale lembrar que Quitéria desfilou pela primeira vez pela Império Serrano em 2003, como destaque de carro.

