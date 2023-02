Quem é Carolina Macharethe? Musa da Unidos do Viradouro encanta com samba no pé e beleza; veja vídeo

Musa do Carnaval, Carolina Macharethe viralizou nas redes com registro de ensaio e recebeu elogios de famosos

Com a chegada do Carnaval, muitos nomes surgem devido ao seu talento e samba no pé. Foi o que aconteceu com Carolina Macharethe (22), musa da escola Viradouro, que viralizou nas redes sociais após um vídeo mostrando sua coreografia impecável. Com um look dourado e abusando da sensualidade, ela recebeu elogios de diversas celebridades.

"Estou presa nesse vídeo", escreveu Andrea de Andrade, também musa de Carnaval, porém da escola da Vila Isabel. "Que mulher linda! Presa nesse vídeo", comentou a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa. "Ela é perfeita!", acrescentou ainda a atriz Aline Campos. "Essa mulher não nasceu, foi esculpida", escreveu ainda outra internauta.

Apesar de ser nova, a musa do Carnaval está há tempos na Avenida. Ela sambou pela primeira vez com apenas 5 anos, e antes mesmo disso, acompanhava seu pai, o mestre-sala da escola Império da Tijuca, e a avó que desfilava pela Estácio de Sá.

E foi justamente por causa da avó que ela começou a sambar, ao ser indicada para a escola mirim Nova Geração da Estácio. Assim, Carolina pôde dar os primeiros passos na carreira como passista. Seu desempenho deu certo e ela se tornou rainha de bateria mirim da agremiação. Algum tempo depois, quando ela já tinha 12 anos, ela foi convidada a integrar a ala de passistas da São Clemente.

Ela também foi chamada para desfilar pela escola Paraíso do Tuiuti, que, na época, era uma escola do grupo de acesso. A passista então ficou desfilando pelas duas escolas. No ano de 2016, ela virou musa na Tuiuti, onde seguiu até o ano seguinte, quando fez uma pausa da trajetória na agremiação devido a um problema pessoal.

Ela voltou para a avenida do samba ano passado, em 2022, ao ser convidada para ser passista na escola Unidos da Tijuca. Agora, ela possui mais de 66 mil seguidores em seu Instagram, onde costuma compartilhar vídeos dos ensaios, viagens e fotos de sua rotina.

