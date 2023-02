Quem é Arthur, o Urso? Conheça o influencer com seis esposas que vai desfilar no Carnaval de São Paulo

Arthur O Urso, conhecido por viver um casamento com seis mulheres, é um modelo e influencer de João Pessoa

Arthur O Urso, conhecido por viver um casamento com seis esposas, é um modelo e influencer de João Pessoa. O poligâmico ganhou fama na internet pela relação amorosa e vai participar dos desfiles de Carnaval de São Paulo neste mês. Desfilando pela Barroca Zona Sul, as esposas e o marido estarão sambando no segundo carro da agremiação.

Arthur, que vive em com as seis mulheres que chama de esposas, é casado com apenas uma oficialmente: Luana Kazaki. As demais, Amandha Albuquerque, Emelly Souza, Valquíria Santos, Olinda Maria e Damiana, vivem com eles na mansão de João Pessoa, na Paraíba, segundo o Terra.

No final de 2021, o influenciador se casou com elas em uma cerimônia simbólica em São Paulo. Depois do marco, a relação de Arthur e suas companheiras viralizou na internet e chegou até as notícias nacionais e internacionais .

A família conseguiu o lugar no famoso evento quando a Barroca Zona Sul abriu vagas para participar do desfile pelas redes sociais. Sem avisar previamente da união poligâmica, o grupo demonstrou interesse na abertura e garantiu a presença no espetáculo de 2023. No enredo, eles vão interpretar a Corte Real Portuguesa e, apesar da composição da família ser diferenciada, o desfile não abordará a poligamia como parte da apresentação.

"Quero fazer bonito, estamos muito ansiosos para o desfile", contou Arthur O Urso em entrevista ao Terra. Ele disse que está aprendendo o samba-enredo da agremiação, além de começar a frequentar aulas de samba.

O influenciador ainda contou ao portal Splash que sonha em ter dez esposas no total, e ter um filho com cada uma delas. Dentre as companheiras, cinco tatuaram o nome do marido no corpo, e ele comentou sobre: "Eu achei isso incrível, sensacional! Elas não estão só me homenageando, como toda a nossa história e o que estamos vivendo e conquistando com tudo isso. É uma fase ótima, que me deixa muito feliz. Sou bem feliz com todas elas".