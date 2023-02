Que look é esse? Jade Picon aposta em roupa diferente para curtir camarote

Ex-BBB Jade Picon escolheu look comportado para curtir camarote de Carnaval e chamou a atenção

A ex-BBB Jade Picon (21) surpreendeu com o look escolhido para o curtir seu segundo dia de camarote no Carnaval. Para este sábado, 18, a atriz de Travessia apostou em um conjuntinho diferente e chamou a atenção com estilo inusitado.

Diferente da grande maioria, a famosa revelou pouco de suas curvas ao surgir vestindo uma calça comprida com botas e um cropped com capuz. O ponto chamativo das peças ficou encarregado pela cor rosa pink e pelos brilhos das lantejoulas.

Para arrematar a escolha comportada, Jade Picon ainda colocou óculos escuros de cor preta e esbanjou beleza com estilo no local.

Para o primeiro dia da folia, a influenciadora colocou seu corpaço torneado para jogo ao vestir uma calça toda vazada com um cropped.

Veja o look comportado de Jade Picon:

Fotos: ADÃO/ AGNEWS

Gloria Perez fala sobre polêmica em escalar Jade Picon para novela

A escalação da ex-BBB e influenciadora Jade Picon para a próxima novela das nove, Travessia, gerou polêmica nos últimos meses na rede social. Sobre o acontecimento, a autora da trama, Gloria Perez (73), revelou em coletiva de imprensa do folhetim se o considerou positivo ou negativo para a repercussão da história.

"Nós vivemos em um momento que as pessoas gostam de fazer [polêmica] por qualquer coisa, mas quando um talento existe, às vezes ele estuda antes, muitas vezes os atores chegam ao palco primeiro e vai estudando", disse que um ator pode descobrir suas habilidades na atuação ao ter uma oportunidade de vivenciar um papel.

Gloria Perez contou que esse foi o caso de Jade Picon, que fez o teste para Chiara, filha de Grazi Massafera (40) em Travessia, e acabou sendo descoberta para a personagem."Ela tinha aparência perfeita pra essas personagem, queríamos lançar uma pessoa nova pra esse espaço, um novo rosto na tela e ela se saiu muito bem no teste", falou sobre a influenciadora.

A escritora comentou se a polêmica gerada em volta da ex-BBB prejudicou ou ajudou na divulgação da novela. "Nem ajuda, nem atrapalha, isso faz parte do cotidiano", declarou Gloria Perez.