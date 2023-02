Protagonista da novela 'Vai na Fé', Sheron Menezzes surge com transparência na Sapucaí

Sheron Menezzes agita a Sapucaí com toda a sua beleza ao celebrar o centenário da Portela na Sapucaí

A atriz Sheron Menezzes participou da grande homenagem pelo centenário da escola de samba Portela na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 21. Ela surgiu na passarela do samba com uma fantasia elegante ao lado de outras musas da bateria da agremiação.

Ao lado de personalidades como Luiza Brunete Adriane Galisteu, a artista mostrou o seu samba no pé. Ela apostou em uma fantasia toda branca. O look era composto por um body cavado com transparência e aplicações de pedrarias. Para completar o visual, ela colocou um adereço com plimas no cabelo e caprichou na maquiagem.

Nos bastidores, a atriz contou sobre a alegria de voltar a desfilar pela Portela. “Estou muito feliz, muito empolgada. É um carnaval muito especial para mim. Estou exaustadetanto trabalhar, mas eu tinha que estar aqui. Eu estou realizada. Estou aqui só para agradecer. É muito gostoso saber que sou uma querida pela escola. Eu vim aqui para fazer parte dessa festa”, disse ela ao site G1.

Atualmente, Sheron Menezzes é a protagonista da novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpreta a personagem Sol.

Fotos: Leo Franco e Edson Aipim / AgNews

Che Moais faz homenagem para Sheron Menezzes

Ao se despedir da novela Vai na Fé, o ator Che Moais fez uma homenagem para os colegas de elenco. Ele compartilhou um vídeo dos bastidores da novela e falou sobre o trabalho com Sheron Menezzes.

"Sheron se despedindo de Carlão. Che se despedindo de Sol. Muito obrigado pelo parceria e aprendizado. Te amo @sheronmenezzes. Muito obrigado a toda produção envolvida, parceria forte das pessoas que você não vê que fazem a televisão que você vê. Luz e Prosperidade na Nova Fase! Vídeo de @gabriel.contente, seu lindo! Muito obrigado!", declarou.