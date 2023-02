Preta Gil cancela todos os compromissos e anuncia decisão drástica: "Não conseguirei"

Preta Gil cancela todos os compromissos e anuncia decisão de ficar fora do Carnaval

A cantora Preta Gil anunciou nesta quarta-feira, 1, o cancelamento de todos os seus eventos relacionados ao Carnaval. Ela voltou atrás após dizer que conseguiria cumprir sua agenda.

Em um comunicado publicado em suas redes sociais, a estrela se desculpa e avisa que vai se dedicar integralmente à recuperação do câncer que foi diagnosticada em dezembro.

"Amores, todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente!", diz a mensagem.

Mais cedo, Preta Gil contou que encerrou seu segundo ciclo de quimioterapia. "Último dia desse segundo ciclo de quimio. Hoje acordei melhor, menos enjoada", disse.

No último domingo, 29, ela falou como estava se sentindo, após se abater com as reações ao tratamento. "A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro. Tentei o máximo que pude estar perto da minha família, com pessoas emanando coisas boas para mim. Mantendo a minha fé, recebendo manifestações de amor e carinho", afirmou.