Prestes a estrear como musa da Salgueiro, Rafaella dispara: ''Felicidade gigante''

Rafaella Santos fala da emoção de desfilar como musa pela Acadêmicos do Salgueiro

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 16h33

O Carnaval 2022 veio lotado de saudade e novidades!

Uma das novas é a presença de Rafaella Santos (26) desfilando como musa da GRES Acadêmicos do Salgueiro.

Prestes a soltar o samba no pé na Sapucaí, a influenciadora usou seu Instagram para contar o quanto está emocionada.

“Se me pedissem pra descrever o que estou sentindo neste momento acho que não saberia explicar. É muita emoção!”, começou na legenda.

“Uma felicidade gigante misturada com a responsabilidade que é entrar na avenida defendendo as cores e a história da GRES Acadêmicos do Salgueiro. Minha primeira vez desfilando no chão. Vai ser um momento único, incomparável com qualquer outra coisa que já vivi na minha vida. Quero curtir cada segundo”, disse a irmã de Neymar Jr (30).

“Queria agradecer a toda a comunidade do Salgueiro que me acolheu com tanto carinho. Retribuirei tudo com muita garra e amor no desfile. Estarei inteira na avenida, junto com cada um de vocês, fazendo o meu melhor. Vamos, Salgueiro!”, torceu ao final.

Confira o desabafo de Rafaella sobre estrear como musa da Salgueiro: