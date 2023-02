Poderosa! Jojo Todynho surge de barriga de fora e exibe piercing ousado em pré-Carnaval

Jojo Todynho surge de barriga de fora ao ir a bloco usando um top e uma calça coladíssima

A cantora Jojo Todynho surgiu deslumbrante neste domingo, 5, ao ser uma das convidadas do Bloco da Lexa, que desfila pelas ruas do Rio nesta manhã.

Poderosa, ela apareceu com um top, barriga de fora e uma calça soltinha . Com acessórios poderosos e uma peruca do tipo lace gigante, a musa roubou a cena. Ela deixou inclusive o piercing no umbigo à mostra.

Ovacionada pelo público, ela acenou para os fãs assim que subiu no trio. Ela também posou ao lado de Gaby Amarantos, outra das estrelas do bloco.

Na manhã deste sábado, 4, a cantora mostrou o resultado da lipo de papada que realizou. O procedimento, que é feito na região abaixo do queixo, onde há um acúmulo de gordura, deixou a famosa bastante satisfeita depois de uma sessão de drenagem.

“Acabei de fazer minha drenagem. Drenei já a papada. Ainda está inchadinha mas já melhorou muito, gente. Depois o Dr. Vitor vai mostrar o antes e depois. Outra parada”, disse a cantora, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Veja:

Jojo Todynho arrasa em foto de biquíni

Jojo Todynho aproveitou o dia ensolarado do Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em sua casa, e exibiu seu corpaço ao surgir usando um biquíni fininho. Ao publicar o registro no feed do Instagram, Jojo deixou um recado. "Sabe como ter um corpo de piscina? Tenha um corpo e vá pra piscina!", escreveu ela na legenda da publicação.