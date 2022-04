Pocah performa na Sapucaí e se prepara para mais um dia de Carnaval

A cantora postou fotos de sua apresentação no Carnaval do Rio e ainda compartilhou cliques ao lado de famosos

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 20h51

Celebrando o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio, Pocah (27) se apresentou na Sapucaí nesta última sexta-feira, 22.

A cantora se apresentou no Camarote Nosso e compartilhou algumas imagens de sua performance em seu Instagram. A dona do hit Não sou obrigada vestiu um look inspirado na princesa Pocahontas, que inspirou seu nome artístico.

Além dos cliques da apresentação, a ex- BBB ainda compartilhou algumas fotos com famosos como Larissa Manoela (21) e Giovanna Lancellotti (28).

Luísa Sonza(23) além de aparecer em fotos com Pocah, performou no mesmo palco e cantou seus sucessos para o evento repleto de celebridades.

Na legenda da postagem, a participante do BBB 21 ainda se mostrou animada para o segundo dia de desfile que acontece neste sábado, 23, e terá a escola de samba Grande Rio. " E avisa que hoje tem Grande Rio!", escreveu Pocah na legenda.

