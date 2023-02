Pequena Lô comemora estreia na Sapucaí

A influencer Pequena Lô vai desfilar pela Grande Rio e falou da expectativa para a folia: "Feliz e ansiosa, é minha primeira vez desfilando"

A digital influencer Pequena Lô está muito animada e ansiosa para sua primeira vez no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. No carnaval, ela vai desfilar pela primeira vez pela escola de samba Grande Rio. Num bate-papo exclusivo com a CARAS, Lô falou da expectativa para o grande dia do desfile e mencionou também como está feliz pela representatividade presente.

-Como está o coração para sua estreia na Marquês de Sapucaí?

Estou muito animada, muito ansiosa, muito feliz. Estou nervosa também. Nunca desfilei. Então, pra mim é tudo a primeira vez. Eu já vim no ensaio em dois mil e dezoito, mas como convidada. E hoje estar aqui é muita alegria. O primeiro ensaio de rua eu emocionei demais. Imagina no dia, né? (Risos). Mas eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. A energia é incrível.

-E está preparada para encarar o desfile oficial?

Dá um frio na barriga né? Eu acho que é tudo um misto de sentimento porque o samba está na ponta da língua. Não dá pra falar se tô preparada, eu acho que a gente nunca tá (risos).

-Ano que vem já está confirmada com frio na barriga mesmo (risos)?

Ahh eu pretendo todo ano (risos) eu já falei na Grande Rio, estou amando realmente e eu acho que o ano que vem, se Deus quiser, eu quero estar desfilando novamente.

-Você foi reconhecida pelo público durante o ensaio e também teve um encontro com Zeca Pagodinho…Conta como foi esse papo de vocês dois.

Ahhh o Zeca, maior de todos. Encontrei ele aqui no camarote, a primeira vez que eu o vi pessoalmente. A gente conversou, aí eu até brinquei com ele que é meu parceiro porque somos aquarianos e aí a gente já emendou esse assunto do signo, mas enfim, um prazer conhecer ele, que ele é o maior, realmente, muito feliz de estar o homenageando.

-E me conta uma coisa, deixa a vida me levar, você deixa que a vida te leve ou gosta de ter as rédeas?

Não, eu sou muito deixar a vida me levar. Eu sou aquariana, então sou meio voada, né? Quanto mais liberdade, melhor.

-Lô, a representatividade também está presente na Sapucaí, como é para você vivenciar esse lado também?

A Grande Rio é uma escola que tem muita representatividade. Pude ver várias, tem os cadeirantes na própria bateria aqui também, fiquei muito emocionada no dia que eu vi. E também você vê na plateia pessoas com deficiência assistindo, então é muito bonito, muito lindo isso, é porque não é só pra mim, né?