Paolla Oliveira usa top ousadíssimo e que imita seios à mostra na Sapucaí

Após brilhar no Desfile das Campeãs na Sapucaí, Paolla Oliveira troca de roupa e aparece com top diferente e ousado em um camarote. Look divide as opiniões nas redes sociais: 'Manequim de vitrine'

A atriz Paolla Oliveira apareceu com um look diferentão em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, após o Desfile das Campeãs na noite de sábado, 25. A estrela escolheu um top que imita um corpo com os seios à mostra. O modelito foi pintado em tons de tons, amarelo e azul e destacou a silhueta impecável da artista.

O modelito deu o que falar nas redes sociais quando ela postou as fotos em seu perfil no Instagram. Paolla dividiu as opiniões dos fãs, já que alguns elogiaram e outros criticaram a escolha do look.

“Ela é maravilhosa, agora esses gostos e roupas dos famosos são estranhas”, disse um internauta. “Que legal essa lasca de manequim de vitrine fazendo a vez da blusa! Adorei”, declarou outro. “Ela é linda, mas essa roupa tá feia”, escreveu mais um. “Ela pode tudo! Linda”, declarou outro.

Paolla Oliveira usa fantasia mínima na Grande Rio

No desfile das campeãs do Rio de Janeiro, a atriz Paolla Oliveira arrancou suspiros de uma multidão ao voltar a vestir a sua fantasia ousada e mínima para brilhar à frente da bateria da escola de samba Grande Rio na passarela do samba.

A estrela foi fotografada na concentração do desfile ao lado do seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, e com o seu look ousado. A fantasia da estrela contou com detalhes em prata, que ostentaram a beleza deslumbrante dela, deixando em destaque o seu corpo sarado e as curvas impecáveis.

Para completar o visual, Paolla usou um adereços na cabeça e nos ombros, deixando o visual ainda mais chamativo e deslumbrante. Vale lembrar que, neste ano, a escola de samba Grande Rio ficou em sexto lugar na classificação das notas do desfile de carnaval. A campeã de 2023 foi a escola Imperatriz Leopoldinense.