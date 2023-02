Paolla Oliveira surpreende com perrengues de seu Carnaval: ''Virilha que foi embora''

Atriz Paolla Oliveira mostrou bastidores de seu Carnaval e surpreendeu ao revelar salto quebrado, sonda para xixi e muito mais

Para quem acha que o Carnaval de Paolla Oliveira (40) é perfeito, sem defeitos, está muito enganado. Neste domingo, 26, a atriz compartilhou um vídeo dos bastidores de sua participação e surpreendeu com vários perrengues que passou antes e depois do samba.

Na confissão, a famosa revelou que coloca sonda para fazer xixi após estar pronta com a fantasia e que até come salgadinhos, doces e outras besteiras para matar a fome. Além disso, Paolla Oliveira mostrou que teve salto quebrado, fantasia rasgada e virilha machucada por conta do problema com a roupa.

"Levanta, sacode a poeira e da a volta por cima. Imprevistos de Carnaval só deixam a experiência ainda mais inesquecível. Obrigada a todas e todos que cruzaram nosso caminho e contribuíram para o resultado final. Carnaval 2023 acabou, mas coração já bate forte para o próximo ano. Que seja com alegria, saúde e muito amor por essa festa", disse a rainha ao exibir a realidade de sua folia.

Nos comentários da publicação, os internautas aprovaram e admiraram a namorada de Diogo Nogueira (41). "Você é necessária, mulher", escreveu Gracyanne Barbosa (39). "Musa", elogiou a cantora Anitta(29).

Veja os perrengues do Carnaval de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira rouba a cena em casamento com look estiloso

A atriz Paolla Oliveira surgiu deslumbrante na cerimônia de casamento da promoter Carol Sampaio com o chef Frederico Sampaio. A celebração aconteceu na noite de sexta-feira, 24, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de cerca de 1 mil convidados, incluindo vários famosos.

Para a ocasião, a estrela global apareceu com um vestido lilás justo ao corpo, com decote poderoso e uma fenda profunda nas pernas. Para completar o look, ela colocou brincos enormes e caprichou na maquiagem e no penteado. Por sua vez, o cantor Diogo Nogueira surgiu com um terno roxo para combinar com a amada. .

No carnaval, Paolla Oliveira chamou a atenção com o seu corpaço sarado e também com um momento tenso nos bastidores do desfile na Sapucaí. A atriz foi vista em um momento de tensão ao telefone pouco antes de entrar na passarela do samba e a estilista dela explicou o que aconteceu. A estilista Michelly X foi a responsável pela confecção da fantasia da atriz Paolla Oliveira para o desfile da escola de samba Grande Rio na Marquês de Sapucaí. Ela contou que não conseguiu ter acesso à concentração do desfile ao mesmo tempo que Paolla e isso deixou a atriz tensa, pois precisava de ajuda para fechar uma parte do figurino. Então, ela contou que recebeu a ajuda para ir até a atriz e deu tudo certo.