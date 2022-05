Paolla Oliveira se despede do Carnaval 2022: ''Adeus não, até breve''

Ao final do Carnaval 2022, Paolla Oliveira relembra vídeo ao sambar na avenida

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 19h35

O Carnaval 2022 chegou oficialmente ao fim!

Diversos famosos estão aproveitando a ocasião para prestarem lindas homenagens e se despedirem do feriado.

Como foi o caso de Paolla Oliveira (40), que usou seu Instagram para relembrar um momento especial na Marquês de Sapucaí.

A atriz publicou um vídeo no qual apareceu belíssima com sua fantasia ao desfilar como rainha de bateria da Grande Rio.

“Adeus não... Me diga ‘até breve’”, escreveu na legenda do post. A namorada de Diogo Nogueira (41) também usou emojis de coração com as cores de sua escola de samba.

Inclusive, vale lembrar que a escola pela qual a gata desfilou foi a vencedora do Carnaval Carioca de 2022.

Relembre o vídeo de Paolla Oliveira desfilando pela Grande Rio: