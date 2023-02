Paolla Oliveira samba sem roupa íntima e deixa corpo todo à mostra: "Perfeição"

Paolla Oliveira samba sem roupa íntima em ensaio de rua; ela mostrou que está pronta para o Carnaval

Sempre espetacular, a atriz Paolla Oliveira sambou muito na noite deste sábado, 4, ao realizar o último ensaio de rua da Grande Rio rumo ao Carnaval 2023.

Para a ocasião, ela apareceu com um body todo de faixas assimétricas na cor dourado envelhecido. Sem roupa íntima, ela deixou os súditos perplexos com sua beleza.

A peça ousada deixou em evidência sua beleza e desenhou cada detalhe de seu corpão. A musa é conhecida pelo samba no pé, mas também pela potência de suas curvas.

"Não para não!!! Hoje o encontro é na rua de Caxias", disse ela nas redes sociais.

Em 2023, a Grande Rio será a segunda escola a desfilar com um enredo em homenagem ao cantor e compositor Zeca Pagodinho."Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!" é desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. A escola é a atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.

Paolla Oliveira impressiona ao mostrar obra de sua nova mansão

Nos últimos meses, Paolla Oliveira revelou em sua rede social que está construindo a casa dos seus sonhos, ou melhor uma mansão! Em alguns registros, a famosa mostrou um pouco de sua futura residência.

Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.