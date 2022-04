Paolla Oliveira rouba a cena em ensaio ao sambar muito com look ousado

Rainha da Grande Rio, atriz Paolla Oliveira esbanjou beleza em mais um ensaio da escola

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 07h12

A atriz Paolla Oliveira (39) encantou os internautas ao mostrar fotos de mais um ensaio da Grande Rio.

Rainha de bateria da escola, a artista global, que está na próxima novela das sete, esbanjou beleza com ousadia nos cliques compartilhados nesta quarta-feira, 13.

Usando um look com transparência e recortes, Paolla Oliveira surgiu arrasadora curtindo o ensaio ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira (40).

"Foi bom demais, @granderio. Agora nos vemos na Sapucaí", escreveu a famosa na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Lindeza", disse Marina Ruy Barbosa (26). "Você brilha", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira encantou os fãs ao apresentar sua nova personagem na próxima novela das sete, Cara e Coragem.

Veja as fotos de Paolla Oliveira no ensaio da Grande Rio: