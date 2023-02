Paolla Oliveira fala sobre problemas com a fantasia da Grande Rio: "Nem tudo sai como a gente planeja"

Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, enfrentou problemas em sua fantasia do Carnaval na Sapucaí

Paolla Oliveira (40) falou com o jornal O Globo sobre o pequeno contratempo que teve com a sua fantasia no desfile da Grande Rio. Ela é rainha de bateria da escola de samba.

A atriz disse que o susto foi rapidamente contornado. "A roupa foi cuidadosamente pensada para que estivesse bonita e confortável. Mas nem tudo sai como a gente planeja".

O macacão transparente com detalhes de metal ficou com uma parte aberta ainda na concentração. "Fiquei tensa, óbvio, convoquei minha equipe maravilhosa que prontamente me atendeu".

A estilista Michelly X foi a responsável pela confecção da fantasia de Paolla Oliveira. Nas redes sociais, ela explicou o que aconteceu.

"A Paolla Oliveira desfilou maravilhosamente, mas muita gente me perguntou ‘aconteceu alguma coisa? abriu a roupa?’. Não, não abriu, a única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendia o costeiro na roupa", contou.

Paolla Oliveira rebate cobrança pelo corpo perfeito

Em entrevista para a CARAS, Paolla Oliveira rebateu as cobranças pelo corpo perfeito no Carnaval. A estrela opinou sobre a pressão estética que as mulheres sofrem.

“A gente precisa desconstruir essa ideia careta. A gente está vivendo um momento de muita liberdade, liberdade do nosso corpo. Estou sedenta por mudanças na minha vida e não quero mais ficar cedendo aos velhos padrões. Não tem essa história de preparação para o carnaval, a gente já está preparada!”, disparou ela.

E completou: “Se eu tenho essa voz, por que não fazer uma reflexão e inspirar as pessoas. Quero estar bonita, quero estar bem no carnaval, mas tenho muito mais coisas para falar, quero questionar e quero que as pessoas se sintam questionadas”.

“A gente nunca é o suficiente para quem tem uma expectativa que não é a sua realidade. A gente está sempre fora dos padrões. Por mais próxima que eu esteja de algum padrão, eu nunca estou aceitável, me sinto inadequada várias vezes e isso, infelizmente, é uma constante para todas as mulheres. E eu me enquadro nisso”, finalizou.