Paolla Oliveira esbanja estilo com uma peruca laranja e beija Diogo Nogueria na Sapucaí

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão curtindo os desfiles no Carnaval do Rio em grande estilo

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 00h12

Curtindo o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio, Paolla Oliveira (40) esbanjou estilo com um novo visual!

Nesta sexta-feira, 22, a atriz marcou presença na Sapucaí com uma peruca laranja e sambou muito ao lado do amado Diogo Nogueira (40).

Paolla e seu amado também trocaram beijos no Camarote Fábula onde o cantor estava se apresentando.

Antes de chegar ao sambódromo, a estrela da novela A Força do Querer parou em um posto de gasolina na Zona Sul do Rio de Janeiro e comprou uma cerveja.

Confira aqui as fotos de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtindo o Carnaval!