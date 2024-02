Paolla Oliveira esbanja corpaço real em ensaio de Carnaval; veja fotos

Em ensaio da Grande Rio, Paolla Oliveira esbanja curvas reais e impressiona com beleza natural; atriz elegeu look vermelho brilhante

A atriz Paolla Oliveira roubou a cena no ensaio da Grande Rio nesta quinta-feira, 01. Rainha da escola, ela mostrou mais uma vez que é mais que merecedora do título de realeza ao sambar muito esbanjando toda sua beleza e carisma.

Para o momento na rua com a escola, a namorada do cantor Diogo Nogueira apostou em um look brilhante de cor vermelha. Cobrindo apenas o necessário com as peças vazadas, a musa deixou suas curvas torneadas à mostra.

Sem se preocupar com críticas sobre o seu corpo, Paolla Oliveira sambou muito e impressionou ao exibir sua beleza natural com muita alegria.

É bom lembrar que a famosa já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast 'Quem Pode, Pod'.

Veja as fotos de Paolla Oliveira:

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Paolla Oliveira se emociona ao realizar sonho do pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social nos últimos meses ao contar que estava realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela. Veja mais aqui.