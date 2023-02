Paolla Oliveira aproveita bloco de Carnaval com Diogo Nogueira: ''Dia cheio de amor''

Após arrasar como rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira abre álbum de fotos em bloco de Carnaval com Diogo Nogueira

Após dar o nome na Sapucaí como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, representando o Orixá Ogum na homenagem a Zeca Pagodinho, a atriz Paolla Oliveira (40) aproveitou a terça-feira, 21, de Carnaval na companhia do namorado, Diogo Nogueira (41).

Nas redes sociais, a famosa compartilhou registros em que aparece tirando foto com os fãs no evento que aconteceu na praia de Copacabana.

Em alguns cliques, publicados em seu perfil no Instagram, a gata surgiu em clima de romance com o cantor. De top de crochê com pedras brilhantes e saia curtinha metálica, ela chamou atenção pelo corpão.

"Um dia cheio de amor e muito samba. Até ano que vem, Clube do Samba", escreveu Paolla Oliveira ao legendar a publicação. Nos comentários, os seguidores elogiaram o casalzão. "Casal da porra de bonito, axé", "Beleza pura", "Casalzão", "Vocês são lindos demais! Foi incrível hoje!", "Vocês são maravilhosos!", disseram.

Diogo Nogueira também dividiu imagens do bloco. "Coisa linda, gente! Difícil descrever a emoção de ver aquela multidão toda atrás do Bloco do Clube do Samba! Valeu todos vocês que estavam lá! Obrigado meu pai por mais esse presente", escreveu ele na web.

Confira as fotos de Paolla Oliveira em bloco de Carnaval com Diogo Nogueira:

Rainha de bateria, Paolla Oliveira fala sobre problemas com a fantasia

Paolla Oliveira falou com o jornal O Globo sobre o pequeno contratempo que teve com a sua fantasia no desfile da Grande Rio. Rainha de bateria da escola de samba, a atriz disse que o susto foi rapidamente contornado. "A roupa foi cuidadosamente pensada para que estivesse bonita e confortável. Mas nem tudo sai como a gente planeja".

O macacão transparente com detalhes de metal ficou com uma parte aberta ainda na concentração. "Fiquei tensa, óbvio, convoquei minha equipe maravilhosa que prontamente me atendeu".

A estilista Michelly X foi a responsável pela confecção da fantasia de Paolla Oliveira. Nas redes sociais, ela explicou o que aconteceu. "A Paolla Oliveira desfilou maravilhosamente, mas muita gente me perguntou 'aconteceu alguma coisa? Abriu a roupa?'. Não, não abriu, a a única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendia o costeiro na roupa", contou.

