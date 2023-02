Ousada, Virginia Fonseca aposta em fantasia com decote generoso e recorte no bumbum

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção ao mostrar os detalhes de sua fantasia ousada para o Carnaval

Virginia Fonseca(23) impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da fantasia que escolheu para acompanhar o marido, o cantor Zé Felipe (24), que se apresenta em Acaraú, Ceará, neste domingo, 19.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de cliques usando um look vermelho: um body cheio de pedras com um decote generoso e um recorte no bumbum. Ela ainda compõe o visual com um chapéu, luvas e botas.

"Roça em Mim. Alô Acaraú-CE hoje o carnaval é aí, ein", avisou a artista na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza e a fantasia da influencer. "Nossa, tá uma deusa", disse a atriz Larissa Manoela. "Que perfeição", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Não decepciona nunca", falou uma fã.

Confira as fotos do look de Virginia Fonseca para o Carnaval:

Virginia para em casa de fã

Perrengue atrás de Perrengue! Na noite deste último sábado, 18, a influenciadora Virginia Fonseca vivenciou uma situação inusitada que causou espanto nos internautas. Isso porque durante o Carnaval de Salvador a esposa de Zé Felipe foi parar na varanda da casa de uma seguidora.

Tudo aconteceu quando a loira, que acompanhava o bloco, se perdeu dos amigos e por sorte foi socorrida por uma fã, que cedeu sua casa para ela curtir o Carnaval em segurança até conseguir entrar em contato com sua equipe.

