O que aconteceu com integrante da Mocidade Alegre? Mulher desmaiou durante Carnaval; entenda

Uma integrante da comissão de frente da Mocidade Alegre desmaiou ao chegar na dispersão do Carnaval. A escola foi a quinta a desfilar na segunda noite de desfiles do Grupo Especial de São Paulo. A mulher foi carregada até uma ambulância por integrantes da harmonia e pela equipe de apoio da escola. De acordo com informações do G1, ela estava com cólica renal e precisou de remédio na veia.

O desfile da Mocidade Alegre chegou ao fim por volta das 4h da manhã da madrugada deste domingo, 19 de fevereiro. O desfile do Carnaval de São Paulo aconteceu no Sambódromo do Anhembi. A escola levou para a avenida a história de "Yasuke", um imigrante africano que se tornou um dos mais respeitados samurais no Japão.

As cores utilizadas foram vermelho, verde e branco. O desfile contou com o sangue guerreiro de seus valentes foliões, vestidos de suas armaduras-fantasias, enfrentando mais uma batalha para provar que, assim como um dia fez Yasuke, cada jovem preto pode ser o que ele quiser, embora o preconceito e a discriminação digam o contrário.

A passista e médica Thelma Assis foi musa do abre-alas. Pela posição de destaque, a campeã do BBB 20 recebe nota em todos os quesitos e diz que sabe o que os jurados de cada cabine avaliam para dar as notas. Após o reality show, sua relação com a escola do coração ficou ainda mais forte.

Thelma Assis foi destaque no Carnaval de São Paulo (Foto: Fábio Tito/G1)

Entretanto, no fim da passagem da agremiação, um incidente acabou chamando a atenção: uma integrante da comissão de frente desmaiou ao chegar na dispersão do Carnaval. Então, a equipe de apoio da Mocidade Alegre e integrantes da harmonia carregaram a mulher até uma ambulância para que ela fosse atendida com os cuidados necessários. Os organizadores declararam que o desmaio aconteceu devido a uma cólica renal. Além do mais, a moça precisou tomar remédio na veia para alívio das dores, continuando em observação desde então.