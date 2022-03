Nicole Bahls vai até o chão e mostra corpo escultural em show de Lexa

Modelo Nicole Bahls vai até o chão em show especial de Carnaval da funkeira Lexa

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 09h09

Madrinha do bloco de Carnaval da funkeira Lexa (27), a modelo Nicole Bahls (36) arrasou durante a passagem da cantora pelo centro do Rio de Janeiro.

Recentemente, a ex-panicat esbanjou animação e gingado ao cair na dança durante o show de Lexa que agitou a cidade maravilhosa neste feriado de folia.

Com um look dourado, a beldade foi aplaudida pela plateia antes de requebrar e interagir nas coreografias super provocantes da sapequinha do funk no palco.

Dona de um shape sarado e bem bronzeado, Nicole Bahls mostrou a razão de ter sido escolhida como a madrinha do bloco de Lexa, já que manda muito bem nos quesitos empolgação e sensualidade.

Veja o gingado de Nicole Bahls!

(Foto: Agnews)