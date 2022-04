Narcisa marca presença e é coroada no Camarote CARAS Bateria Nota 10

Narcisa foi coroada pela musa do Camarote CARAS Bateria Nota 10 Cláudia Melo

Publicado em 24/04/2022, às 10h33

O Camarote CARAS Bateria Nota 10 contou com uma presença ilustre no segundo dia de desfile do Grupo Especial no Carnaval do Rio neste último sábado, 23.

Narcisa Tamborindeguy (55) marcou presença no camarote, e ainda foi coroada pela musa Cláudia Melo.

Ao receber a coroa, muito animada, Narcisa agradeceu a musa e a organizadora do Camarote CARAS Bateria Nota 10, Valéria Costa.

A apresentadora do programa Encrenca foi corada e recebeu uma faixa ao som da bateria da escola de samba Salgueiro, que se apresentou no primeiro dia de desfiles.

