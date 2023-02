Musa da Grande Rio, Gabriela Versiani perde tapa-sexo na avenida

A influenciadora Gabriela Versiani desfilava quando o tapa-sexo descolou

A influenciadora Gabriela Versiani é a musa da escola de samba Grande Rio no carnaval deste ano. Ela contou que durante um dos ensaios na avenida, seu tapa-sexo soltou e ela passou um perrengue daqueles.

"Gente, senta que lá vem a tour. Eu deveria passar um café aqui agora pra contar o que aconteceu pra vocês", começou. "Mas resumindo, o meu tapa-sexo soltou e a minha flor ficou de fora", disse se referindo à parte íntima com humor.

Ela afirmou que nem usaria a roupa que deu problema, mas seu stylist é tão perfeccionista que achou que uma nova peça ficaria melhor de última hora. Ela afirmou que não houve tempo hábil para provar o look, que ficou pequeno, mas ela colocou um tapa-sexo e foi desfilar.

"Eu comecei a suar muito, começou a descolar. Primeiro ele descolou do bumbum, aí ficou pendurado. Aí o pessoal arrancou a parte de trás e ficou colada a parte da frente. Aí o pessoal arrancou a parte da frente e a minha flor, os meus lábios, ficaram para fora", contou ela.

Ela disse que tentou se convencer que estava linda e que estava tudo bem, e que imprevistos como quebrar o salto às vezes aconteciam, mas que mesmo assim ela estava com vergonha do público.

Para resolver o problema, a ala de trás dela estava com um avental verde e uma pessoa ofereceu para ela usar. A ex de Mc Kevinho tapou a parte da frente do figurino com a peça e seguiu sambando. Ela ainda comentou que apareceu na Globo com o tapa-sexo descolando. Que barra, hein!

Veja fotos: