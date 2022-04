Mileide Mihaile desfila pela Grande Rio com fantasia avaliada em até 100 mil reais: ''Inclusiva, respeitosa e diversa''

Representado pedra religiosa, Mileide Mihaile desfila com produção e fantasia dourada avaliada em até 100 mil reais

Mileide Mihaile (33) representou a Grande Rio, trazendo a pedra de laterita, muito utilizada nos cultos afro-brasileiro para assentamento de Esú.

Abordado o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves De Exu", a Grande Rio presta uma homenagem ao orixá com base em provocações de importantes nomes, como as escritoras Conceição Evaristo e Helena Theodoro. No último Carnaval, a agremiação de Duque de Caxias conquistou o vice-campeonato do grupo especial carioca.

A fantasia da ex-Fazenda, avaliada entre 80 e 100 mil reais, foi trabalhada na cor laranja e contou com diversos adereços na cabeça. “Este ano a Grande Rio pede a licença a Exu para que ele abra os caminhos na conquista do título. O carnaval é uma festa que está diretamente conectada com a religião e espiritualidade. Me sinto muito honrada de poder fazer parte de uma celebração tão inclusiva, respeitosa e diversa”, contou a influenciadora.

Além do mais, a musa da Grande Rio pelo terceiro ano, trouxe uma produção que realçava seus traços naturais e a cor de sua pele. Representando o sangue indígena de sua família, a influenciadora sempre chamou a atenção pelo seu visual único e característico, já tendo até representando uma índia na avenida em 2020.

Este ano, ela escolheu adotar uma beleza com tons terrosos e dourados, com os olhos realçados. “Eu não tenho absolutamente nada contra maquiagens ousadas, muito pelo contrário. Eu amo. Mas atualmente estou em uma fase da minha vida onde estou muito ligada para a vertente do clean-beauty. Algo mais natural, sem exageros. Acredito que por ser quem sou, uma nordestina com origem indígena, também carrego uma representatividade nessa escolha”, revelou a ex-Fazenda.

A influenciadora revelou que um detalhe de sua fantasia é um adereço na cabeça e, por conta disso, o penteado escolhido foi um longo rabo de cavalo: “Prático, confortável, que me permite sambar até o sol raiar sem dar problema, e dá o devido destaque para o adorno. Acho que vai ser um trabalho lindo e estou muito orgulhosa de todos os profissionais de moda e beleza envolvidos na realização do meu carnaval”, conclui.

