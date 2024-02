Mica Rocha abre o jogo sobre desafios da maternidade: 'Flexibilizar a rotina'

Em entrevista à Revista CARAS, a empresária Mica Rocha falou sobre a dinâmica com o marido para cuidar dos três filhos, Luísa, Olívia e Henrique

Influenciadora, empresária, apresentadora e mãe de três: essa é Mica Rocha (38). Na internet há anos, ela conta, em entrevista à Revista CARAS, como faz para equilibrar suas facetas e cuidar dos filhos, ao lado do marido, o empresário Renato Mimica.

"A gente acumula funções, mas não é todos os dias que a gente consegue fazer todas elas maravilhosamente bem. E tudo bem. A minha prioridade é ser mãe, e depois ser empresária, influenciadora, então procuro flexibilizar a minha rotina", conta Mica Rocha .

Ela e Mimica são pais de Luísa (5), Olívia (3) e Henrique (2). "A minha vida é bem agitada, estou sempre de um lado para o outro, acordo muito cedo, entre 5h30, 6h da manhã, para exercer todas as funções, ter tempo para mim, estar com meus filhos, trabalhar."

"É uma loucura, mas sou sortuda. Tem dias difíceis, mas eu escolhi fazer isso e sou muito feliz com essa dinâmica", completa a influenciadora digital. Além do sucesso nas redes sociais, Mica Rocha já lançou livros e é dona de duas marcas, uma de roupas e outra de acessórios.

Ela também já tinha apresentado programas na Band e no Glitz, mas foi na CNN, no ano passado, que se consolidou a frente do MiConta – O Segredo de Mulheres de Sucesso. "As histórias são muito inspiradoras, é incrível fazer um programa em que você gosta do assunto, que acha importante. Torço muito para ter uma segunda temporada", diz.

Quanto ao início da carreira, ela afirma que sempre teve apoio da família e não nega que teve privilégios. "Eu tinha uma estrutura familiar que me permitia tentar, é um privilégio! Ainda morava com meus pais, então tive essa oportunidade de fazer uma coisa nova que ia se transformar em trabalho, como se fosse um investimento mesmo."

