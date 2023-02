Marido de Ivete Sangalo fala da alimentação da cantora durante a folia: "Quebra todas as teorias"

Marido de Ivete Sangalo é nutricionista; ele revelou os segredos da cantora e deu dicas aos foliões

Marido de Ivete Sangalo (50), o nutricionista Daniel Cady (37) revelou que é ele quem cuida da alimentação da cantora, não apenas no carnaval, mas como no ano inteiro.

“A Ivete sabe muito de alimentação, ela é muito disciplinada. Ela sabe o que pode comer, quantidade, e o que faz bem pra ela, conhece muito bem o corpo dela”, iniciou ele.

“O que eu fiquei mais curioso é que quando eu conheci ela, eu tentava aplicar várias estratégias alimentares que eu apliquei em atletas, e não funcionava com ela. E eu ficava ‘de onde vem tanta energia dessa mulher, que ela quase não come?”, contou. “Quando chega o final do carnaval ela fica mais tranquila, e aceita melhor os alimentos”, complementou.

“Eu já vi ela comendo algodão doce e comendo bolo em cima do trio. Não tem o que é certo e o que é errado, Ivete quebra todas as teorias, tudo o que a gente preconiza, ela consegue fazer do jeito dela e dá certo”, seguiu o nutricionista.

Daniel Cady também deu algumas dicas para os foliões. “Não invente de inovar antes da folia, coma o que tem costume. É bom uma coisa mais simples, mas tem que ter carboidrato. Além disso, muita gente se preocupa com o que comer sólido e esquece da hidratação”, mencionou.

Quem for curtir o Carnaval deve beber, no mínimo, três litros de água e evitar comidas gordurosas.

