Mariana Bridi vai pro Carnaval com look picante e explica corpo sequinho: "Processo"

Mariana Bridi vai pro Carnaval com a barriga de fora e exibe beleza poderosa; veja

A atriz Mariana Bridi se pronunciou neste Carnaval sobre o novo corpo que conquistou após mudar drasticamente de estilo de vida. É que ela apareceu em um camarote com um look ousado que deixou suas curvas em evidência.

Desde que começou a investir em uma rotina de exercícios, ela disse que está se sentindo mais bonita e tem estranhado os comentários sobre seu corpo.

"Estou me sentindo bonita, mas acho que é um todo, né? Nunca foi uma questão de me sentir bonita, era mais uma questão de me sentir mais saudável. É esquisitíssimo ver e ficar lendo manchetes falando da minha barriga. Gente, pera aí... O que tá acontecendo?", disse, bem-humorada, ao "Gshow".

Ela também negou que a mudança teve a ver com o fim do casamento com Rafael Cardoso. "Já tô nessa pegada há um tempão. É engraçado porque acho que agora as pessoas estão prestando mais atenção. Também tô solteira, saindo mais... Mas quem me acompanha nas redes sociais já estava acompanhando esse processo há um tempão", afirmou.

Veja:

PAQUERA

Curtindo o Carnaval solteira pela primeira vez em 16 anos, a atriz e empresária Mari Bridi (38) esbanjou alegria pelo sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Recém-separada, ela assegura que não foi para a folia buscando um romance. "Não venho para paquerar, acho que nem sei paquerar mais. Não estou fechada para isso, mas esse não é exatamente meu foco agora."

A também influenciadora digital anunciou a separação do ator Rafael Cardoso (37) no fim de 2022, e desde então, diz estar saindo mais e ousando nas escolhas dos looks, chamando atenção pelo corpo sarado. "Estou solteira, saindo mais e botando mais looks para jogo, então as pessoas estão vendo mais. Mas, eu já estou há quase dois anos nessa pegada de ser saudável e ter o corpo e a mente saudáveis, para poder acompanhar os pequenos."