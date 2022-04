Mãe de Lexa rouba a cena na Sapucaí com look ousado e cantora celebra: ''Brilha minha rainha''

Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, desfilou na Império Serrano no Rio de Janeiro e funkeira comemorou o momento

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 09h16

A mãe de Lexa (27), Darlin Ferratry (43), brilhou na Sapucaí no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 21.

Desfilando pela Império Serrano, a empresária esbanjou beleza e muito samba no pé com estilo ao apostar em um look verde repleto de pedrarias.

"Brilha minha rainha maior, te amo", declarou Lexa em sua rede social ao compartilhar fotos da mãe pronta para entrar na avenida.

Em outro registro, a cantora exibiu Darlin Ferratry já na Sapucaí sambando. "Muito amor em um vídeo só! Te amamos mãe", disse a funkeira.

No último fim de semana, Lexa foi desmascarada com o marido MC Guime (29) no The Masked Singer Brasil. O casal estava fantasiado de Maria Bonita e Lampião.

Mãe de Lexa brilha na Sapucaí pela Império Serrano; confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)