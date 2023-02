Luiza Brunet surge poderosa com vestido decotado na Sapucaí

Luiza Brunet aposta em vestido longo com muito brilho para conferir o carnaval na Marquês de Sapucaí

A modelo Luiza Brunet caprichou na escolha do look para circular pela Marquês de Sapucaí na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro no carnaval de 2023. Nesta segunda-feira, 20, ela foi fotografada ao chegar na passarela do samba com um vestido longo elegante.

A estrela apostou em um vestido azul com muito brilho e decote profundo. Ao se deparar com os fotógrafos de plantão, a top model fez várias poses em meio aos flashes.

Brunet deverá participar do desfile da escola de samba Portela para celebrar os 100 anos da agremiação. Neste ano, a Portela convidou grandes nomes que fizeram parte da história da escola para desfilar no carnaval de 2023.

A modelo fez parte da Portela entre os anos de 1986 e 1994.

Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews

Luiza Brunet fala sobre a superação após momento difícil

Recentemente, Luiza Brunet conversou com a revista CARAS sobre a sua superação após ser vítima de violência doméstica. “Comecei a pensar se o problema era eu. Não! Sempre cuidei da minha vida, sou a Luiza Brunet! Como deixo acontecer isso comigo? Não poderia deixar de lutar! Acredito que nenhuma mulher seja isenta, a violência doméstica é democrática”, afirma ela, ao falar sobre a agressão que sofreu do ex-companheiro, em 2016.

Na busca por justiça, Luiza enfrentou críticas, julgamentos e precisou lidar com sequelas, mas não recuou e, desde então, transformou a dor em voz. Uma voz que luta pelos direitos e pela dignidade das mulheres. “A vida me deu um momento de sofrimento absurdo, de muita exposição, foi terrível, mas ao mesmo tempo consegui fazer desse episódio algo frutífero e do qual me orgulho. Não tenho vergonha de falar que apanhei aos 54 anos, porque isso me motivou muito a lutar por outras mulheres”, confessa ela, durante ensaio exclusivo para CARAS, em São Paulo.