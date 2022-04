Luísa Sonza se apresenta em Camarote na Sapucaí com vários famosos na plateia

Toda de rosa, Luísa performou em um Camarote na Sapucaí durante o primeiro dia de desfiles

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 15h17

Fechando o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro,Luísa Sonza (23) fez um show especial na Sapucaí na madrugada deste sábado, 23.

A cantora performou seus maiores hits no Camarote Nosso com um look todo rosa no show que aconteceu por volta das 3 horas da manhã.

Na plateia, várias celebridades prestigiaram Luísa e sua apresentação. As ex participantes do BBB 20 Flay(27) e Mari Gonzalez(28) soltaram a voz gravando stories no show da cantora. A modelo e ex de Gabriel Medina (28), Yasmin Brunet (33) também prestigiou a dona do álbum Doce 22.

A voz do hit SentaDONA (remix) ainda postou para fotos ao lado de Giovanna Lancellotti (28), Pocah (27) e a influenciadora Pequena Lo (26).

Confira aqui as fotos de Luísa Sonza na Sapucaí!

Luísa Sonza vestiu um look rosa para sua apresentação na Sapucaí

- Foto:Daniel Pinheiro/AgNews

Luísa Sonza performou em um camarote na madrugada deste sábado

- Foto:Daniel Pinheiro/AgNews

Luísa cantou seus hits na Sapucaí - Foto:Daniel Pinheiro/AgNews

O show de Luísa Sonza estava repleto de celebridades na plateia

- Foto:Daniel Pinheiro/AgNews

Pocah, Pequena Lo e Luísa Sonza se divertiram na Sapucaí

- Reprodução: Instagram