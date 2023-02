Ludmilla oferece ajuda para fã que foi roubada durante seu bloco: ‘Comprar tudo de volta’

Cantora Ludmilla se comove com história de fã que foi roubada durante seu bloco e insiste em ajudar

A cantora Ludmilla (27) ficou comovida por conta da história de uma fã sua que foi roubada durante o bloco Fervo da Lud, na manhã desta terça-feira, 21. Em um vídeo que viralizou na internet, a mulher fala da emoção que foi ir ao trio que percorreu as ruas do Centro do Rio de Janeiro, mesmo tendo sido roubada.

Já dentro do metrô, a fã aparece contando, bastante empolgada, que foi notada pela cantora no meio da galera. “Eu estaria preocupada com o celular”, brincou uma pessoa. “Que nada, amanhã compra outro. Vou esperar comprar”, respondeu a mulher.

Em seu perfil oficial no Twitter, Ludmilla compartilhou o vídeo e disse que quer ajudar a mulher a recuperar o que perdeu. “O que levaram dela? Alguém sabe? Quero comprar tudo de volta pra ela”, comentou a cantora. “Eu ainda tô sem reação com tudo isso. Ontem fazendo história na Sapucaí e hoje recebendo o carinho de tanta gente que acordou cedo pra vir prestigiar esse sonho que um dia eu sonhei sozinha. Eu amo vcs e nunca vou ter palavras pra agradecer”, completou, agradecendo aos que compareceram ao seu bloco.

O que levaram dela? Alguém sabe? Quero comprar tudo de volta pra ela 🥰 https://t.co/V8YvAsrjOO — LUDMILLA (@Ludmilla) February 21, 2023

