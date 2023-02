Ludmilla dá show de beleza ao surgir com look de bruxa para o quarto dia de Carnaval

A cantora Ludmilla recebeu chuva de elogios dos seguidores ao eleger look de bruxa para seu quarto dia de Carnaval

Nesta segunda-feira, 20, Ludmilla deixou seus seguidores babando ao revelar em seu Instagram seu look para o quarto dia de carnaval.

A cantora surgiu fantasiada de bruxa em um vídeo em que posava para diversas fotos. O look preto de renda com partes transparentes deixava o corpo escultural da artista à mostra.

“Má, orgulhosa e ambiciosa, ela não dá o braço a torcer – Elphaba pro quarto dia do meu Carnaval”, escreveu a dona do hit “Sou Má” fazendo referência a personagem do musical Wicked.

Nos comentários, a esposa de Ludmilla e ex-BBB, Brunna Gonçalves babou pela amada: “Que bruxinha mais linda”.

Os fãs também aprovaram o look da vencedora do Grammy Latino ano passado e rasgaram elogios nos comentários. “Deusa”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “10/10 nos looks de Carnaval”.

Arrasou!

Neste último sábado, 18, Ludmilla também surpreendeu com seu look para performar no Carnaval de Minas Gerais.

A cantora se caracterizou da vilã dos quadrinhos da DC Comics, Hera Venenosa, em um look que deixava suas pernas à mostra.