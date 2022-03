Lorena Queiroz pula Carnaval com a família: ''Bloquinho da Lolo''

A atriz reuniu os familiares e amigos na cidade de Pedreira, interior de São Paulo, para comemorar o Carnaval

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 17h46

Lorena Queiroz (11), a eterna Dulce Maria de Carinha de Anjo, reuniu a família e os amigos para comemorar o Carnaval.

A atriz, que está na cidade de Pedreira, interior de São Paulo, preparou o Bloquinho da Lolo com a ajuda da assessora de festa, Daiane Delatorih.

O evento contou com abadá personalizado, futebol de sabão, marchinhas de carnaval, sorvetes, doces e muitas outras coisas.

"Eu sempre gostei muito de carnaval e esse ano quis fazer algo diferente, então vim para Pedreira, interior de São Paulo, onde moram meus avós e fiz com minha família e amigos o bloquinho da lolo, que ficou incrível e estou muito feliz!", contou a atriz para a CARAS Digital.

Vale lembrar que no último dia 22 Lorena completou 11 anos, e comemorou a data com uma festa retrô. Para comemorar a data, ela reuniu alguns amigos e familiares na pista de patinação Roller Jam, localizada em Moema, São Paulo. A festa foi inspirada na temática dos anos 1950, 1960 e 1970 e o visual das pin-ups dominou a pista de dança, além disso, o local estava com uma decoração retrô.

