Lexa esbanja beleza e samba no pé ao postar TBT de Carnaval: “Rainha”

A cantora Lexa encantou seus seguidores ao compartilhar TBT lembrando momento no Carnaval

Nesta quinta-feira, 6, Lexa entrou no clima de TBT e surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo relembrando o Carnaval deste ano. A cantora recebeu diversos elogios ao lembrar do momento.

A artista lembrou de quando foi Rainha de Bateria pela escola de samba Unidos da Tijuca. Lexa mostrou samba no pé no vídeo em que aparecia dançando pela avenida em uma roupa dourada em que ostentava seu corpo escultural.

Além de participar de ensaios e sambar na Sapucaí, Lexa também acompanhou a apuração do Carnaval do Rio neste ano. A escola da esposa de MC Guimê acabou ficando em 9º lugar, e a grande campeã deste ano foi a Imperatriz Leopoldinense.

“TBT da Avenida! Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca”, escreveu a dona do hit “Provocar” na legenda do clipe muito elogiado.

Os seguidores de Lexa adoraram o clipe e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Eita como samba, uma verdadeira rainha”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “É linda”. Uma página de fãs dedicada à Lexa ainda comentou: “Queria saber como faz para ser perfeita assim”.

“Maravilhosa”, enalteceu uma fã. E outro seguidor comentou: “Dança de ouro”. Uma admiradora ainda declarou nos comentários do vídeo: “Rainha dourada! Amo demais”.

Ainda nesta semana, Lexa se viu envolta em polêmica novamente. Isso porque, após reatar o relacionamento com o marido MC Guimê, a artista estaria ajudando-o a quitar uma dívida.

De acordo com Erlan Bastos do site Em Off, a cantora teria se desfeito de um carro de luxo para ajudar o amado a pagar uma dívida por uma casa que foi comprada por Guimê, e que agora está sendo processado por não ter pagado as devidas parcelas do imóvel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Boa forma!

Recentemente, Lexa deixou seus seguidores babando ao compartilhar algumas fotos ao posar apenas de biquíni em algumas fotos de viagem.

A estrela esbanjou sua beleza e boa forma ao ser clicada com um biquíni preto bem fininho durante a viagem que fez com o amado MC Guimê para a Croácia, onde também se encontrou com famosas como Juliette e Jade Picon.