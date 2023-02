Lenine usa máscara para se disfarçar e curtir Carnaval em Recife

Cantor Lenine se disfarça com máscara para aproveitar Carnaval de rua em Recife

O cantor Lenine (64) mostrou em suas redes sociais como se divertiu neste Carnaval: Disfarçado! Nesta segunda-feira, 20, o artista compartilhou um vídeo onde aparece usando uma máscara na cabeça pelas ruas de Recife ao lado de sua família, para que ninguém o notasse.

Lenine surge nas gravações usando uma máscara, passeando livremente pelas ruas da capital pernambucana. No fim do vídeo, ele retira a peça e revela sua identidade enquanto se diverte bastante no Carnaval. “Pinto no lixo”, escreveu o cantor, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

