Larissa Manoela surge em clima de Carnaval ao compartilhar fotos de diversos looks

A atriz Larissa Manoela surgiu em clima de Carnaval em suas redes sociais ao postar fotos com diversos looks

Nesta quinta-feira, 16, Larissa Manoela (21) surgiu em clima de Carnaval ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram.

Nas imagens compartilhadas, a atriz apareceu com diversos looks coloridos que já usou em outros Carnavais que compareceu.

A noiva de André Luiz Frambach (25) surgiu com um abadá rosa recortado como cropped, um short recortado rosa e uma calça transparente de brilhantes. O look deixava as pernas e a barriga sarada da artista à mostra.

Em outra foto, uma mais antiga, a estrela da novela “Além da Ilusão” apareceu com um top amarelo e um short jeans com brilhantes. Outro look também foi um abadá laranja recortado como top e um short transparente.

“Esse ano tem folia mais uma vez, avisa que o Carnaval chegou”, escreveu a atriz na legenda de sua postagem.

Os fãs da morena adoraram os looks e rasgaram elogios nos comentários! “Quanta beleza e simpatia em uma pessoa só”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Muito linda”.

Aniversariante!

Neste último dia 14, o ator André Luiz Frambach completou 26 anos de vida. Em suas redes sociais, Larissa homenageou o noivo.

“Eu partilho a vida com ele que enxerga essa sorte imensa que é uma conexão como a nossa. Ele ficou. Me ajudou a revigorar, resistir, melhorar, EXISTIR", declarou a atriz.