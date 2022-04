Larissa Manoela esbanja gingado e samba no pé durante Carnaval na Sapucaí

Larissa Manoela mostrou todo seu gingado ao surgir sambando muito durante o Carnaval na Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 16h33

Nesta sexta-feira, 22, Larissa Manoela (21) decidiu usar suas redes sociais para mostrar todo o seu gingado, lembrando de um momento que viveu durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

A atriz publicou um vídeo onde ela aparece no meio da Sapucaí, sambando e dançando muito, mostrando seu samba no pé.

Ela ainda exibiu detalhes do look rosa arrasador que usava, com o símbolo do camarote o qual ela representa, combinando com uma calcinha cavada e uma meia arrastão, tudo com muitos detalhes prateados.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Close de ontem na avenida? TEMOS! Mais um dia de carnaval hoje? TEREMOS TAMBÉM!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda meu amor!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Impecável!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo de Larissa Manoela exibindo seu sambando pé: