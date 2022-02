Kelly Key relembra Carnaval de rua antes da pandemia: ''Continuar se cuidando para que dias assim voltem''

Com saudades das festas de Carnaval, Kelly Key resgata melhores momentos da folia pré-pandemia e alerta sobre segurança e saúde

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 13h04

Nesta quinta-feira, 24, Kelly Key (38) não escondeu as saudades do Carnaval ao relembrar um pouquinho da folia pré-pandemia.

A cantora apareceu fantasiada para aproveitar os blocos de rua e também relembrou um de seus shows durante o feriado.

Zelando pela saúde de todos, a musa fitness também falou da importância de nos mantermos em isolamento por conta da ainda presente pandemia da covid-19.

“TBT do meu último e super intenso Carnaval! Sei que a maioria já está entrando no clima do feriado, mas lembrem-se de continuar se cuidando para que dias assim voltem em breve”, escreveu ela na legenda do post.

Nos comentários, os fãs a encheram de elogios. “Maravilhosa”, disse um. “Que mulher linda”, declarou outro. "Diva perfeita", afirmou mais um.