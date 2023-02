Juliette elege look brilhante para comparecer ao Carnaval de Salvador

A cantora Juliette apostou na beleza ao escolher look brilhante para marcar presença no Carnaval de Salvador

Nesta terça-feira, 21, Juliette deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram o look que elegeu para comparecer ao Carnaval de Salvador.

A cantora surgiu esbanjando beleza e elegância com um vestido curtinho prateado e cheio de brilhantes. A campeã do BBB 21 ainda usava assessórios de brilhantes na cabeça e na maquiagem em seus olhos também continham brilhantes.

“Cheguei, Salvador”, anunciou a advogada e ex-BBB na legenda do clipe publicado em suas redes sociais e dirigido por Victor Ribeiro.

Os seguidores da artista adoraram o vídeo, o look e rasgaram elogios nos comentários! “Deu o nome em todos os looks”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Que arraso de mulher”.

Look estiloso!

No Carnaval de Recife, em Pernambuco, Juliette esbanjou beleza e estilo ao ser fotografada com um look colorido.

A artista surgiu com um body preto justinho que deixava sua boa forma em evidência com detalhes coloridos na peça.