José Loreto estreia no Carnaval da Sapucaí e nega beijo em Jade Picon: 'Isso machuca'

No ar em Vai na Fé, ator diz estar em fase mais sossegada no Carnaval, focando a carreira na TV

José Loreto (38) sempre dá o que falar, seja por sua vida pessoal ou pelos trabalhos que faz. No ar com a novela Vai na Fé, o artista afirmou estar em uma fase mais sossegada neste Carnaval , apesar de estar solteiro, e ainda negou que teria beijado a influenciadoraJade Picon (21), que interpreta Chiara em Travessia, novela das 21h da Globo. "Eu converso com uma pessoa e já dizem que beijei. Isso machuca as pessoas à minha volta."

Apesar dos boatos relacionados à vida amorosa, o artista diz que o Carnaval de 2023 representa um marco importante em sua vida, já que desfilou pela primeira vez com a Portela, na Marquês de Sapucaí. "Nunca tinha desfilado. Subi no palco e vi aquela multidão, e aí me joguei de cabeça. Na plateia, com o público, eu sinto que posso tudo. Foi a coisa mais linda do mundo."

Ele revela que, apesar de não saber sambar tão bem, usa o carisma e charme, emprestados de Lui Lorenzo, seu personagem na trama das 19h, para se dar bem com o público e curtir os dias de folia. "Eu não sou cantor, não sou samba no pé. Sou performático. Me emocionei muito, agora o mosquitinho do Carnaval me picou, todo ano vou querer desfilar."

Loreto ainda comentou que escolheu a data para ousar nos looks e trazer um estilo mais andrógeno. Ele encantou os fãs e foliões com uma maquiagem colorida nos olhos para os dias de desfile. "Que data é melhor do que o Carnaval para sair da nossa zona de conforto? Uma maquiagem não vai mudar nada [da minha masculinidade]", completa, em conversa com a CARAS Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

JOSÉ LORETO DESABAFA SOBRE BOATOS ENVOLVENDO SUA VIDA PESSOAL

Em um desabafo, o artista afirmou que, apesar de estar acostumado com boatos inventados sobre seus relacionamentos amorosos, ainda é machucado pelos comentários. "Isso é normal na minha vida, eu converso com uma pessoa e já dizem que beijei. Isso machuca as pessoas à minha volta. As pessoas me pintam muito de um quadro que eu não sou."

"Se eu tivesse com 20 e poucos anos eu estaria aqui solteiro, beijando todo mundo. Mas agora eu estou focando minha carreira, minha filha. Estou separado há mais de um mês e temos liberdade para fazer o que quiser, mas não é hora", diz ele, que recentemente anunciou o término do namoro com a apresentadora Rafa Kalimann (29).

Ele ainda diz que os boatos de traição afetam diretamente sua vida, desde o término do casamento com Débora Nasicmento (37), com quem tem uma filha, Bella Loreto (4). "Qualquer pessoa que eu conheço hoje tem um pé atrás comigo. Isso afeta minha vida pessoal. Eu recebo muito amor, não estou reclamando, mas tem as pessoas que dizem que eu traí, que eu não valho nada. Eu não traí ninguém. Dentro das minhas relações não teve nada disso."