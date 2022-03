Jayme Matarazzo mostra Carnaval ao lado do filho: ''Primeiro de muitos''

O ator Jayme Matarazzo encantou os fãs ao mostrar o filho, Antonio, fantasiado para o primeiro Carnaval

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 20h55

Jayme Matarazzo (36) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o primeiro Carnaval ao lado do filho, Antonio.

Na noite desta quarta-feira, 2, o ator compartilhou algumas fotos em que mostra o herdeiro fantasiado. Em algumas imagens o pequeno aparece usando uma roupa de Super Homem, já em outros cliques o menino está de Mickey Mouse.

Na legenda da publicação, Jayme, que aparece nos cliques usando uma cartola azul, se derreteu ao comemorar a primeira folia com o filho, fruto de seu relacionamento com Luiza Tellechea. "Nosso primeiro carnaval de muitos", disse o artista na legenda do post.

Vale lembrar que Antonio completou seu primeiro ano de vida no dia 5 de fevereiro. Para comemorar a data especial, Jayme e a esposa prepararam uma festa temática e mostraram os detalhes nas redes sociais.

"[...] Primeiro ano de vida do Antonio… como passou rápido! O tempo voou e nosso guri está cada dia maior, mais esperto, mais feliz e amoroso! Quanto orgulho e amor sentimos por ti meu filho! Te ver tão feliz comemorando essa data nos encheu de alegria! Foi uma comemoração cheia de animação, o Antonio se divertiu muito! Foi lindo!", escreveu o ator.

Confira as fotos do filho de Jayme fantasiado para o Carnaval: