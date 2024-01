Jaquelline Grohalski arrasa com fantasia encharcada em ensaio de Carnaval

Mesmo sob chuva intensa, Jaquelline Grohalski brilha com fantasia molhada e esconde só o essencial durante ensaio técnico para o carnaval

O Carnaval é só em fevereiro, mas Jaquelline Grohalski provou que já está pronta para desfilar! Na noite do último sábado, 20, a campeã do reality show ‘A Fazenda’ não deixou a chuva atrapalhar a folia. Com a fantasia encharcada, ela se jogou no samba durante o ensaio técnico da Barroca Zona Sul, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Jaquelline compareceu ao ensaio com uma fantasia reveladora, usando uma lingerie nude toda trabalhada no brilho e na transparência. A ex-participante do reality show rural da Record precisou usar adesivos para esconder os seios por conta da ousadia do traje. A morena ainda combinou o look com acessórios prateados.

A namorada do ex-militar e ex-fazenda Lucas Souza também apostou em uma produção mais carregada na maquiagem, que acabou indo por água abaixo por conta da chuva intensa na capital paulista. Mesmo estando com o corpo encharcado, Jaquelline não deixou de sambar e tirou o salto alto para continuar seu desfile na avenida.

Em seu perfil oficial no Instagram, Jaque dividiu detalhes do ensaio e ganhou muitos elogios dos seguidores por superar o perrengue: “Podia ser musa no Rio de Janeiro. Um espetáculo de mulher!”, exaltou uma admiradora. “Nem a chuva para essa musa”, disse mais uma. “Você é linda e tem uma energia incrível”, exaltou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaquelline (@jaquelline)

Além das fotos compartilhadas em suas redes sociais, Jaquelline também posou para os fotógrafos do evento e deu um show de beleza e simpatia. Entre os registros, a cantora e influenciadora digital aparece dançando muito em meio a chuva durante o ensaio técnico. Veja os cliques do pré-carnaval da grande campeã de ‘A Fazenda’:

Jaquelline Grohalski enfrenta perrengue em ensaio de Carnaval - Foto: Leo Franco/AgNews

Jaquelline Grohalski samba na chuva em ensaio de Carnaval - Foto: Leo Franco/AgNews

Jaquelline Grohalski enfrenta perrengue em ensaio de Carnaval - Foto: Leo Franco/AgNews

Jaquelline Grohalski conta planos para prêmio milionário:

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski diz ainda estar se adaptando à vida fora do confinamento. Em um relacionamento com o ex-militar Lucas Souza, a peoa conta que foi maravilhoso reencontrar o namorado e eles até já tem planos para formar uma família. Jaque também explicou como pretende usar o prêmio milionário da edição.

“Está sendo muito bom e ao mesmo tempo confuso com tudo o que eu vivenciei. Não tem nem duas semanas que eu saí, é tudo muito novo e desafiador. Antes de entrar eu tinha um conteúdo, agora é pensar se as pessoas vão gostar do mesmo conteúdo, que eu tenho que ter uma entrega legal. Estou tendo muito trabalho”, disse a modelo.