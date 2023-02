Jade Picon elege calça vazada e exibe corpaço desenhado em camarote

Para curtir primeiro dia de desfile de Carnaval, Jade Picon apostou em look com recortes estratégicos e exibiu curvas treinadas com estilo

A influenciadora Jade Picon (21) surpreendeu com mais um look estiloso. Nesta sexta-feira, 18, a intérprete de Chiara em Travessia, novela das nove, marcou presença em um camarote no Rio de Janeiro e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

Para curtir a primeira noite de desfiles na cidade carioca, a ex-BBB apostou em uma calça preta toda vazada e um cropped verde limão. Deixando à mostra sua barriga sarada, a famosa ostentou sua boa forma com estilo no local.

Nos pés, Jade Picon colocou botas pretas e ainda arrematou a combinação com vários acessórios como brincos e pulseiras. Além de ter feito uma maquiagem cheia de brilho até na boca e unhas cor de rosa bem divertidas.

Na rede social, claro que a influenciadora exibiu a produção para os seguidores. "Me sinto pronta! O melhor carnaval da minha vida já pode começar", disse ela na legenda dos cliques. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Gata", escreveu Ivete Sangalo (50). "Perfeita", exclamaram outros.

Veja o look de Jade Picon:

Fotos: Agnews

Jade Picon passa por perrengue em casa

Recentemente, Jade Picon tomou um susto logo ao acordar em sua mansão no Rio de Janeiro. Nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital mostrou que passou por um perrengue pela manhã, ao levantar da cama.

Em sua casa, a ex-BBB, que atualmente vive a personagem Chiara na novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez, compartilhou com seus seguidores que um pedaço do teto de sala havia caído.

"Desci aqui e a Nina tava parada, com uma cara de enterro. Eu: 'o que foi?'", começou falando. Em seguida, ela mostrou o escombro no chão e brincou: "Nada não, só caiu um pedaço do teto no meio da sala. Tudo sob controle."

Na sequência, ela mostrou que pegou pesado no treino e foi ao mercado antes dos compromissos do dia e as gravações do folhetim em que interpreta par romântico com Chay Suede.