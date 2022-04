Iza esbanja alegria ao desfilar como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense na Sapucaí

Rainha de Bateria da escola de samba carioca Imperatriz, Iza mostrou que tem samba no pé ao cruzar a Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 22h53

Dando início aos desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio, Iza (31) cruzou a Marquês de Sapucaí como a Rainha de Bateria da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense.

Cobrindo apenas o necessário, a cantora esbanjou estilo e alegria no sambódromo no look com plumas verdes e amarelas.

A Imperatriz Leopoldinense foi a primeira escola a desfilar na Sapucaí e já começou em grande estilo agitando o público.

Em seu Instagram, Iza ainda postou alguns cliques da sua preparação para o primeiro desfile desde 2020.

