Iza agradece Imperatriz após mais um ano a frente da bateria da escola: ''Toda minha admiração e orgulho''

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 17h50

Nesta quarta-feira, 27, Iza(31) decidiu usar suas redes sociais para agradecer por mais um Carnaval ao lado da Imperatriz Leopoldinense.

A cantora publicou uma série de cliques onde ela e toda a escola aparecem arrasando na Sapucaí, mostrando inúmeros momentos dos desfiles, desde a bateria, passando por alas e carros alegóricos, até o casal de mestre sala e porta-bandeira.

Na legenda, ela falou com carinho desse Carnaval e agradeceu por estar mais um ano na agremiação: "Toda minha admiração e orgulho pelas pessoas incríveis que fizeram parte do espetáculo lindo que demos na sexta-feira. A Imperatriz entregou uma abertura de carnaval inédita, sem precedentes e toda comunidade deve se orgulhar do que foi feito na Avenida. Eterna seja, amada Imperatriz! Seu valor é indiscutível!"

"Parabéns Mestre Lolo Luiz e toda família! Obrigada mais uma vez pela oportunidade de ter feito parte deste dia tão inesquecível pra mim! Avante, Imperatriz!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Desfile incrível e você deslumbrante como sempre! Rainha demais!", escreveu um. "Rainha!", disse outro. "Que alegria dizer eu estava lá pra presenciar esse momento inesquecível. Foi tudo", falou um terceiro.

Confira o agradecimento que Iza fez após mais um ano desfilando pela Imperatriz Leopoldinense: