Ivete Sangalo liderou Carnaval vestida de hippie e homenageou movimento ao lado de lenda do MPB

Ivete Sangalo cantou, pulou e dançou por mais de 30 horas no Carnaval da Bahia acompanhada de convidado ilustre

Em seu quinto ano de apresentações no Carnaval da Bahia, Ivete Sangalo (50) não desapontou os fãs. Com mais de 30 horas de shows em dias seguidos, a cantora cantou, pulou e dançou muito na folia de 1998. Vestida de hippie para homenagear o movimento e a Tropicália, Ivete Sangalo também dividiu o palco com a lenda do MPB, o cantor Caetano Veloso (80).

"Fiquei o ano todo esperando esse momento e ainda dá frio na barriga", contou ela em entrevista para a CARAS poucos minutos antes de subir no palco. Apesar do nervosismo, foi só começar a cantar que Ivete Sangalo se soltou e mostrou sua característica animação no Carnaval baiano.

Com apenas 25 anos, Ivete Sangalo já havia participado como cantora do Carnaval da Bahia outras vezes. Nos icônicos trios elétricos, ela passou o quinto Carnaval consecutivo se apresentando para os foliões. Ivete Sangalo mantém a tradição de animar o Carnaval baiano até hoje, como já mostrou em seu show no Carnaval de 2023.

"Eu recupero todas as minhas energias cantando e dançando com o povo", contou ela na noite que se apresentou com Caetano Veloso. A dona de hits estava vestida de hippie, com uma calça boca de sino e um top bordado. O look de tecido jeans foi elaborado especialmente para a ocasião por Cao Albuquerque, e marcou o Carnaval daquele ano.

Vestida de hippie, Ivete Sangalo cantou no Carnaval ao lado de Caetano Veloso - Foto: Acervo/CARAS

CAETANO VELOSO PARTICIPOU DA FOLIA DE CARNAVAL

Homenageando a Tropicália, movimento musical dos 1970, Ivete Sangalo cantou com Caetano Veloso, que estava com a sua família prestigiando o show de Carnaval da artista no trio elétrico. O cantor estava acompanhado do filho ainda criança, Zeca Veloso (30), e da então esposa, Paula Lavigne (53).

Paula Lavigne e Zeca Veloso acompanharam o cantor no show de Ivete Sangalo - Foto: Acervo/CARAS

A performance arrancou elogios de toda a plateia, e até o empresário Sandro Carrara declarou: "Ivete é um fenômeno". Com a felicidade exalando de seus olhos durante a folia, Ivete Sangalo teve, no Carnaval daquele ano, mais de 30 horas de shows. "É claro que fico cantando mesmo", confirmou ela, apesar das muitas horas de trabalho. Cantando, pulando e dançando, é evidente que o cansaço chega depois de um tempo, e a cantora terminou a temporada carnavalesca com férias bem merecidas.